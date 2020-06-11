الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن الوضع في جنوب السودان

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قلقه بشأن تطورات الأوضاع في جنوب السودان واستمرار أعمال العنف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: "يجب وقف استمرار العنف الذي أدى إلى ارتفاع عدد القتلى والتشريد القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف بوريل، أن "هذا الوضع يزداد سوءا بسبب التوقف المؤسف لتنفيذ اتفاق السلام والانتشار المرتفع للأسلحة".

وأضار المسؤول الأوروبي، إلى أن "التجديد الأخير للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان أمر مرحب به ويساعد في دعم سلام شامل ومستدام في جنوب السودان".