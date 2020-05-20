وصول طائرة عسكرية مصرية محملة بالمساعدات الطبية إلى جنوب السودان

في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة بالقارة السمراء، وصلت الطائرة العسكرية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان.

وجرى تفريغ الشحنة بمطار جوبا وكان في استقبالها من دولة جنوب السودان اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ إتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصري بجمهورية جنوب السودان.

من جانبهم أشاد مسؤولي جمهورية جنوب السودان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة في مختلف الأزمات والمحن، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود مترامية للتغلب على كل الأزمات.