17 يوليو.. "ديزني" تفتح حدائقها للجمهور

أعلنت شركة والت ديزني عن إعادة فتح متنزه ديزني لاند الرئيسي في أمريكا بولاية كاليفورنيا، 17 يوليو، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة أشهر نتيجة لوباء فيروس كورونا. حيث تم إغلاق المنتزهات الترفيهية والمنتجع منذ منتصف مارس.

بينما سيتم افتتاح فندق وسبا ديزني جراند كاليفورنيا، وفندق ديزني بارادايس في 23 يوليو.

وقالت الشركة، إنها ستستخدم نظاما جديدًا لإدارة الحضور، والذي سيتم طرحه قريبًا. واشترطت على جميع الضيوف إجراء الحجز مسبقًا لدخول الحديقة.

ويعتزم منتجع ديزني لاند تنفيذ تدابير الصحة والسلامة وبخصوص المسيرات وعروض المساء سوف ستعود في وقت لاحق لم يتم تحديده بعد.

جدير بالذكر، أن حدائق ديزني أغلقت أبوابها في جميع أنحاء العالم منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وبجانب إغلاق حدائق «ديزني»، قررت الشركة تأجيل إنتاج عدد من أعمالها وقتها.