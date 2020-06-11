ميناء الإسكندرية يستقبل 123 ألف طن بضائع استراتيجية

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 33 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ123 ألف طن، وتشمل حاويات ومواد بترولية وقمح وبضائع عامة.

ولفت "الغندور"، إلى أن حجم البضائع الصادرة إلى الخارج يقدر بـ18 ألف و721 طنًا، فضلاً عن دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم والآخرين من وباء فيروس كورونا المستجد.