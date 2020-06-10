محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بالتعامل بحزم مع المتقاعسين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال أولى اجتماعاته بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك، مؤكدا ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الجدد بإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يفيد تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع، مشددا عليهم بالتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع من يتقاعس عن أداء مهامه المكلف بها في الحي.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بوضع حلول غير تقليدية خارج الصندوق لأوضاع الأسواق العشوائية المتواجدة في نطاق كل حي، بما لا يخالف القانون ولا يضر بالمظهر الجمالي العام ويصب في صالح المواطن والبائعين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة جميع أعمال التطوير والأعمال الخدمية بالشوارع والميادين، وكذلك التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة إستعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار القادم.كما كلفهم بالمتابعة اللحظية لأعمال تطوير المناطق العشوائية التي تم الإعلان عن تطويرها والمتواجدة في احيائهم وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية، اليوم، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح حمدي تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء أحياء الإسكندرية.