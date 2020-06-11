جامعة الإسكندرية تمنح 442 درجة ماجستير ودكتوراه في زمن كورونا

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، عن منح الجامعة 442 درجة ماجستير ودكتوراه في التخصصات العلمية المختلفة بجميع كليات الجامعة من 15 مارس 2020 وحتى الآن.

وأشار الدكتور هشام جابر، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه جرى خلال هذه الفترة مناقشة 86 رسالة ماجستير ودكتوراة للطلاب المصريين والوافدين عبر خدمة الفيديو كونفرانس، بالنسبة للمشرفين الذين حالت ظروفهم من التواجد بمكان المناقشة.

ونوه بأن حضور مناقشة الرسائل العلمية اقتصر على لجنة الفحص والمناقشة للطلاب، كما جرى السماح باشتراك المناقش الخارجي عن بعد نظراً لظروف الحظر.

وأكد مناقشه 356 رسالة ماجستير ودكتوراه، بالطريقة التقليدية للطلاب المصريين والوافدين في الفترة نفسها.