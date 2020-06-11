غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، قطع المياه عن 5 مناطق غربي المدينة بدءا من السابعة صباحا وحتى الحادية عشر صباح غد، لمدة 4 ساعات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية وهي "العامرية والقرى التابعة لها، مدينة برج العرب وتوابعها – قرى النهضة، قرى بنجر السكر، قرى الظهير الصحراوي".

وأرجعت الشركة، أسباب قطع المياه عن المناطق المنوه عنها إلى انقطاع التيار الكهربائي، عن 3 محطات مياه هي "الكيلو 40، مريوط 1، الزهور"، بسبب أعمال صيانة تجريها الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وناشدت الشركة المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.