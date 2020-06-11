"محلية النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للنظافة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، على موازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي جملتها مليار و380 مليونا و585 ألف جنيه مقابل مليار و148 مليونا و500 ألف جنيه العام الجاري، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها منذ اللحظات الأولى لانعقادها بحثت حلول جدية لمشكلة النظافة، ولم يحدث في تاريخ الحياة النيابية أن عُقدت جلسات تتناول هذا الملف بهذا الشكل سواء من حيث الكم أو الكيف أو التنوع من حيث حجم الحضور حتى أنها وصلت إلى 200 اجتماع، لافتا إلى أن ثمار هذا الجهد أسفرت عن قاعدة بيانات إلى حد ما طيبه ودقيقة نستطيع من خلالها تبني رؤية سليمة تكون مدعمة بإطار تشريعي، لا سيما أن هناك إرادة سياسية.

وأضاف السجيني، في بيان اليوم، أنه كان يأمل أن تأتي الحكومة بأحد بيوت الخبرة لإعادة هيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة، إلى شركتين وتمنح الدعم التشريعي اللازم بناء على دراسة واضحة، في الشركة القابضة هي محاولة لتحقيق التوازن في الاستثمار بيما هو موجودة في صالح ما هو مأمول بمقدرات علمية.

وأشار السجيني إلى حاجة الرسوم للتعديل بالقدر الملائم مع تغيير أيضا الفكر في تحصيل الموارد، متسائلا: "ماذا بعد تخلي وزارة الكهرباء عن مسؤوليتها في تحصيل رسوم النظافة، مش عارفين من البديل، ومن الجهاز الذي يمكن أن يحصل بشكل سلسل غير الكهرباء".