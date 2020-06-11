أخبار البنوك.. وفر واشتري شهادة الادخار من بنك HSBC

مع بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، اتجهت البنوك العاملة في مصر إلى تعزيز الخدمات الالكترونية لتسهيل إجراء المعاملات المصرفية، كما أتاحت شهادات الادخار والتي تتيح الفرصة في تأمين مبلغ مالي يتم صرفه بعد مده محدده يتم الاتفاق عليها بين العميل والبنك.

وتستعرض "الوطن" مزايا شهادة الادخار من بنك HSBC وكيفية الحصول عليها وفق الموقع الرسمي للبنك:

مزايا شهادات الادخار

- عائد سنوي على الشهادة يصل إلى 10.25% من قيمتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات وتكون معفاة من الرسوم الضريبية.

- إمكانية دفع العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.

- إمكانية الاسترداد بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

- يمكن التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على الكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.

طريقة الحصول على شهادة الادخار

للحصول على شهادة الادخار يمكن الدخول على الموقع الالكتروني للبنك، واختيار أيقونة شهادات الادخار، ثم الضغط على "اطلب معاودة الاتصال بك"، ليتواصل معك البنك خلال ساعتين من الاتصال لتنفيذ إجراءات الشراء.