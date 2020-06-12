بينها كوبري جمجرة الجديد ومحطة مياه شبلنجة.. أهم مشروعات بنها

تحتضن الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها عددا من المشروعات الكبرى التي يجري العمل فيها على قدم وساق ضمن الخطة الاستثمارية حيث شهدت هذه المشروعات دفعة من خلال الجولات الميدانية التي أجرتها الدكتورة إيمان ريان مؤخرا لدفع الأعمال.

وتستعرض "الوطن" قائمة مشروعات الخطة بمدينة ومركز بنها..

مبنى الوحدة المحلية بشبلنجة والحملة الميكانيكية وتضمن رفع الكفاءة.

محطة مياه شبلنجة بطاقة إجمالية 200 ل / ث وبتكلفة 80 مليون جنيه حيث وصلت نسبة الإنجاز فى الأعمال المدنية بها 86% ، حيث تم الانتهاء من بناء الخزان الرئيسي المكون من (مياه الخام - خزانى مياه المعالجة - بيارة المياه المعاده - مبنى الطلمبات - مبنى الفلاتر).

محطة صرف صحى قريتى شبلنجة وكفر أبو زهرة (شبلنجة الفرعية) وتبلغ نسبة الإنجاز فى هذا المشروع 95% ومن المقرر الانتهاء منه في أقرب وقت.

محطة معالجة صرف صحي شبلنجة ووصلت نسبة الإنجاز فى الأعمال المدنية بها 95%.

تشجير وتجميل مصرف يزيد أمام كفر مويس.

تطوير ترعة السنيتى بجمجرة بطول 300 متر وعرض 8 أمتار بتكلفة 28.5 مليون جنيه بالإضافة إلى إحلال وتجديد كوبري خرسانى على الترعة والقائم بالتطوير شركة نسلة للمياه كمشاركة مجتمعية طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة الجديدة.

أعمال توصيل الغاز بقرية جمجرة الجديدة.

مشروع مقترح إنشاء كوبرى جديد بديلا لكوبرى جمجرة الجديد المتهالك والقائم.

تطوير المبنى الإدارى لمركز شباب كفر الأربعين حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال فيه 35% وقد تم البدء فى المشروع يوم 13-4-2020 وتاريخ النهو 13-8-2020