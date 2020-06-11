ضبط مصنع بدون ترخيص وبداخله 82 ألف كمامة مجهولة المصدر 

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً ، لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير وتوريد مواد التعبئة والتغليف – "شقيقه" شريك بذات المكتب - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بإتخاذ أحد المنازل الكائنة بدائرة المركز، وإستخدامه كورشة لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المُشار إليه وأمكن ضبطهما ، وكذا ضبط (3 عمال بالمصنع المشار إليه) ، وعثر بداخل المصنع على (57000 كمامة معدة للبيع "منتج نهائى" – 108 بكرة قماش كمامات معدة للتجهيز – 2 ماكينة لإنتاج الكمامات – مجموعة من الكراتين وأكياس التعبئة - مبلغ مالى) كما تم ضبط (سيارة نقل محملة بــ 25 ألف كمامة "منتج نهائى").

وقد بلغ إجمالى الكمامات المضبوطة 82 ألف كمامة "منتج نهائى معدة للبيع.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.