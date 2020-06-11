الأرصاد الجوية: نتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من الأحد المقبل

كشف مركز التنبؤ بحالة الطقس التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة المتوقعة نسبيا خلال الـ 6 أيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع بداية من يوم الأحد المقبل أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتصل في القاهرة الكبرى 33 درجة.

وعن طقس الأحد المقبل موعد انخفاض درجات الحرارة، فتوقع مركز التنبؤات، أن تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، مع نزول أمطار خفيفة والرياح معتدلة.

كما توقع المركز أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا لطيفا نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة والرياح نشطة، وتوقع مركز التنبؤات، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح نشطة، كما توقع المركز أن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا، لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد المقبل، فالعظمى بالقاهرة الكبرى هي 33 درجة والصغرى 22، والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 والصغرى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 29، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 31.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق إن مناطق من صعيد مصر ستشهد طقس شديد الحرارة، موضحة أن ساعات الليل تشهد انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية، والشبورة خفيفة جدا ولن تؤثر على حركة المرور، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الجمعة في القاهرة مثل اليوم وتسجل 36 درجة مئوية، والصعيد تصل إلى 42 درجة، والسواحل الشمالية تتراوح بين 29 و30 درجة.

وتابعت شاكر خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن يوم السبت سوف يشهد ارتفاعا خفيفا لتسجل القاهرة 38 درجة، وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الغربية، مشيرة إلى أن زيادة نسبة الرطوبة هي السبب فى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وهذا أمر طبيعي حيث يفصلنا عن فصل الصيف أيام قليلة.