فيلم سبايك لي Da 5 Blood يتلقى إشادات من النقاد

يطرح فيلم Da 5 Bloods للمخرج والكاتب سبايك لي، غدا، على منصة نتفلكس، بينما شاهده عدد من النقاد، وأشادوا مستواه في عدد من المواقع. وحصد الفيلم على تقييم 92% بموقع تقييمات الأفلام rotten Tomatoes.

أشاد الناقد ديفيد روني بالفيلم، وقال بحسب ما نقل موقع هوليود ريبورتر: "لم يهدر المخرج ثانية قبل أن ينغمس في موضوعه الحقيقي، وهو الوعود المخلصة التي تم قطعها على الأمريكيين السود".. واستطرد الناقد ديفيد روني: "على الرغم من بعض العيوب، فإن هذا الفيلم هو هدية في الوقت الحالي، ولا يوجد مخرج آخر يمكن أن يصنعه".

بينما وصف أودي روجر الناقد في موقع RogerEbert.com ، الفيلم بأنه "ممتاز" وأضاف: "لي يعرف قوة جذب الجمهور حتى يتمكن من حثهم على التمسك برسالته". كما أشاد بأداء أعضاء فريق التمثيل.

بينما كتب الناقد ترافيس هوبسون، أن "لي" في قمة مجده، وأشار إلى أن الفيلم يعرض في الوقت المناسب والمهم.

وأضاف هوبسون، أن "لي"، جنبا إلى جنب مع الكتاب المشاركين كيفين ويلموت، بول دي ميو وداني بيلسون، قدموا سيناريو بشكل جيد.

وأضاف "هوبسون"، أن العديد من تقنيات "لي" الأيقونية مستخدمة في الفيلم، بما في ذلك "خلط اللقطات الأرشيفية إلى اللقطة الكلاسيكية"، على الرغم من إشارة إلى أن أن الفيلم عنيف.

كما قدم الناقد آرون نيوويرث من أيضًا مراجعة إيجابية لـ Da 5 Bloods، مشيرًا إلى أن الفيلم جزء من "خط" نجاح "لي" مع الكاتب ويل موت. فعمل الاثنان أيضًا معًا على BlacKkKlansman لعام 2018.

كتب نيويرث: "لي تمكن من الاستمرار في دفع رسائل قيمة وسط مغامرة مثيرة". وأضاف نيويرث: "لقد أتى أيضًا بطاقم وطاقم رائع لمساعدته على الإنجاز".

الفيلم من بطولة تشادويك بوسيمان، ميلاني تيري، جان رينو. تدور أحداثه حول عودة أربعة من المحاربين الأمريكيين الأفارقة إلى "فيتنام" بعد الحرب بعقود، بحثًا عن رفات قائد فرقتهم.