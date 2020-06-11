"أنا إنسان" تقود حملة توعوية لحماية عمال النظافة

نفذت مبادرة أنا إنسان لرعاية العمالة المساندة بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مؤسسة نبراس السلام للتنمية بتنفيذ حملة توعوية جديدة لعمال الهيئة العامة للنظافة، صباح اليوم، تضمنت الحملة مناقشة مع العمال سبل الحماية الشخصية والوقاية من الفيروسات وكيفية تجنب المخاطر اليومية، كما وزعت المبادرة شنط الحماية الطبية والمواد الغذائية على العمال.

من جانبها قالت ندى سمير مؤسس مبادرة أنا إنسان، إن عمال النظافة من الفئات العاملة في الخطوط الأولى لمجابهة فيروس كورونا المتفشي في مصر، وإن رعايتهم ومتابعة نمط يومهم وتوعيتهم بسبل الحماية والنظافة الشخصية في أثناء عملهم أمر في غاية الأهمية؛ لأن سلامتهم تنعكس على سلامة كل الشارع المصري.

وأعربت سمير عن سعادتها لوعي العمال وإدراكهم لحجم المخاطر وظهر هذا واضحا في مناقشتهم مع الحملة.

وأضاف دكتور عمرو الهراس المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أن مبادرة أنا إنسان واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها المؤسسة وثمن على دور المجتمع المدني وشباب المتطوعين الذىن تحركوا بقوة على الأرض منذ اجتياج فيروس كورونا للبلاد مع الحكومة المصرية.