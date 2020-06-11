برلمانية: وثائق التأمين توفر للمصابين بفيروس كورونا التغطية العلاجية

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات هيئة الرقابة المالية بشأن قيام الشركات التي تستحوذ على عملاء التأمين، بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة.

وقالت في بيان لها، إن المؤمن عليهم لهم الحق الكامل على الشركات في توفير التغطية العلاجية لهم، خاصة في ظل أزمة كورونا والأعباء المالية التي تفرضها على المصابين بالفيروس.

وثمنت مجهودات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورؤساء شركات التأمين بسبب تحملهم مسؤوليتهم خلال الظروف الحالية تأكيد دور وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لحملة وثائق التأمين الطبي.

وأشارت إلى أن الشركات أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها "المؤمن عليهم" وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا.