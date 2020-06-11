ماليزيا تمنع مواطنيها من الحج هذا العام بسبب كورونا

أعلن وزير الدولة للشؤون الدينية في ماليزيا ذو الكفلي البكري، اليوم، أن حكومته قررت عدم إرسال مواطنيها لأداء شعائر فريضة الحج هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال البكري، في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار يأتي وسط مخاوف من حدوث المزيد من موجات التفشي لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين أداء فريضة الحج العام الهجري المقبل.

ودعا البكري، الماليزيين إلى التحلي بالصبر وقبول هذا القرار، وقال إنه قام بإبلاغ الجهات الرسمية في السعودية بشأن القرار "الذي يهدف إلى مراعاة صحة الشعب وسلامتهم".

وهذا القرار سيؤثر على 31600 مسلم ماليزي كان من يفترض أن يؤدوا فريضة الحج هذا العام حيث قام عدد منهم بدفع تكاليفه في حين وعد صندوق الحج الماليزي بإعادة تلك الأموال أو الاحتفاظ بها حتى موسم حج العام الهجري المقبل.

وبذلك تنضم ماليزيا إلى عدد من دول جنوب شرقي آسيا التي قررت أيضا عدم إرسال مواطنيها لأداء فريضة الحج هذا العام لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة في ضوء جائحة كورونا المستجد.

وكانت إندونيسيا وهي واحدة من أكبر الدول ذات الأغلبية المسلمة في العالم أول دولة قررت عدم إرسال مواطنيها وتبعتها بروناي وسنغافورة وكمبوديا وتايلاند.