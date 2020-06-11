حساسين يطالب بإحالة مرتكبي التعديات على نهر النيل للمحاكمات العسكرية

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التقرير الذي عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 271,081 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 بالكارثة.

وطالب حساسين في بيان له أصدره، اليوم، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ قرار فوري وإبلاغه لجميع الجهات المختصة بإحالة جميع التعديات التي تتم على نهر النيل إلى القضاء العسكري، مؤكدا أن إحالة مرتكبي التعديات على نهر النيل للمحاكمات العسكرية سيحد من التعديات الصارخة على نهر النيل، خاصة بعد وصول هذه المخالفات، وكما أكد التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي إلى أكثر من 271 الف مخالفة.