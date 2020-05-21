السيسي يُعاتب وزير التنمية المحلية على الإزالات: بتشيلوا البلكونات بس

عقّب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صور عرضها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خاصة بإزالة أراضي الدولة المعتدى عليها من قبل المواطنين، فظهرت صورة الإزالة ذي وجه مُهشم للعقار فقط، قائلا: "مش جايين نتفرج ونفرج الناس على مخالفات بنهدها، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده سنوات كتير جدًا، وصورة زي دي مش مناسب نعرضها".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3": "الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير خلال السنوات اللي فاتت وبنتكلم فيه مرة تانية، ده مؤسسة دولة مش لازم أقول نزيل بشكل كامل، الصورة اللي فاتت كان العقار يتم إزالة منه البلكونات وجزء منها وخلاص، وبقت فيه ثقافة للتعامل مع الموضوع، يبقى نفذ الإزالة ويمشي والتاني يصلحها".

وتابع: "ده كلام كان موجود ويمكن يكون موجود لحد دلوقتي، عشان كده بقول المحافظ ليه سلطات، مش أنا اللي بديله السلطات، دي الدولة والقانون هو اللي بيوفر له السلطات، أنا لما أدي توجيهات للمحافظين بقول فعّل سلطاتك، مش بقوله أعمل ده ولا متعملش ده، انت ليك سلطات، ده لازم يطلع، الدولة دي مش هتبقى دولة بجد غير لما كل المواطنين فيها ينفذوا القانون من أول رئيس الدولة لآخر مواطن".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.