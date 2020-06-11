ضبط عصابة "ميدو" لتجارة المخدرات في شبرا الحيمة

ألقى قطاع مباحث المخدرات بمديرية أمن القليوبية، القبض على 4 عصابات لترويج المخدرات، بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، بضبط 4 عصابات لترويج المخدرات، وهي عصابة "عدس" وبحوزتهم 800 جرام حشيش ومبلغ مالي في القناطر الخيرية.

كما جرى ضبط عصابة "ا ع خ" 24 سنة وشهرته "ميدو" في شبرا الخيمة وبحوزته 200 جرام استروكس، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين في قليوب.

وتمكنت مباحث مركز بنها، من القبض على كلا من "م رر"، 39 سنة، و "س م ح "، 31 سنة، عاطلان وبحوزتهما 160 جرام هيروين و بندقيه خرطوش.