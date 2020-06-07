صافي: على المجتمع الدولي إجبار السراج للموافقة على "إعلان القاهرة"

أشاد عبد الحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، بإعلان القاهرة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي من أجل حل الأزمة الليبية، موضحًا أن موقف حكومة السراج من المبادرة يحدده الموقف الدولي، الذي يجب أن يكون داعما لها والضغط على الطرف الآخر للانصياع وقبولها من أجل مصلحة الشعب الليبي.

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه إذا كان المجتمع الدولي جاداً فعليه أن يجبر السراج على قبولها وعدم وجود تدخلات في الشأن الليبي، كاشفاً أنه لأول مرة يعلن المستشار عقيلة صالح أن عدد المرتزقة السوريين بلغ نحو 10 آلاف مرتزق وبالتالي هذا هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه الموقف الدولي وهو عدم التدخل في الشأن الليبي.

وأوضح مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن الحكومة الليبية الشرعية تثق في قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وأنه يحمل في جعبته الكثير من المفاجآت للانتصار وطرد الميليشيات من الأرض حال رفض الطرف الآخر للانصياع لمصلحة الشعب الليبي، متوعداً أن تلقى الميليشيات المنتشرة في ليبيا مفاجآت كبيرة خلال الفترة المقبلة من قبل الجيش الوطني الليبي.