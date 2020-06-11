رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور محسن عادل: كان مخلصا لعمله

نعى‏ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور محسن عادل،‏ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، ونائب رئيس البورصة السابق، والذي توفى مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال عبدالعال في نعيه: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور علي ‏عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى أسرة وزملاء وتلامذة ومحبي الدكتور محسن عادل، الرئيس ‏التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس البورصة ‏المصرية السابق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى واجبه نحو وطنه".‏

وأضاف: "لقد أفاض الله على المغفور له بإذن الله، رغم شبابه، بالعلم والعطاء والخلق الرفيع، ونهل من علمه وخبرته المتخصصة العديد من المهتمين بشؤون الاستثمار ‏والتمويل، وأسواق المال والحوكمة، فكان أداؤه وتفانيه وإخلاصه في عمله علامة متميزة شهد له بها القاصي والداني".

وتابع: "نرجو الله عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن ‏يلهمنا وأسرته ومحبيه صبر المؤمنين".