رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور محسن عادل: كان مخلصا لعمله
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ولاء نعمه الله
01:50 م | الخميس 11 يونيو 2020
نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، ونائب رئيس البورصة السابق، والذي توفى مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقال عبدالعال في نعيه: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى أسرة وزملاء وتلامذة ومحبي الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس البورصة المصرية السابق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى واجبه نحو وطنه".
وأضاف: "لقد أفاض الله على المغفور له بإذن الله، رغم شبابه، بالعلم والعطاء والخلق الرفيع، ونهل من علمه وخبرته المتخصصة العديد من المهتمين بشؤون الاستثمار والتمويل، وأسواق المال والحوكمة، فكان أداؤه وتفانيه وإخلاصه في عمله علامة متميزة شهد له بها القاصي والداني".
وتابع: "نرجو الله عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن يلهمنا وأسرته ومحبيه صبر المؤمنين".