هيئة الاستثمار تنعي رئيسها السابق محسن عادل

نعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل الرئيس السابق للهيئة، الذي وافته المنية مساء الخميس، بعد صراع قصير مع المرض.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على فيس بوك: بـ"بالغ الحزن والأسى، تنعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد/ محسن عادل الرئيس السابق للهيئة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

وشغل محسن عادل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى، للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017.

كما شغل سابقًا، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضو منتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً).

كما عمل مستشاراً مالياً سابقاً لعدد من شركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية، بالاضافة إلى كونه مستشارًا للتحليل المالى لعدد من الصحف المصرية المتخصصة.

يحمل محسن عادل، درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال -جامعة حلوان.