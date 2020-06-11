إيران تسجل 2238 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2238 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم: "تم تسجيل 78 وفاة و2238 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8584 وإجمالي الإصابات إلى 180156، منهم 2728 مصابا في حالة صحية حرجة".

وأشارت الوزارة الإيرانية، إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بكورونا المستجد إلى 142663، فضلا عن إجراء 1137208 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وكانت الوزارة، أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2011 إصابة جديدة و81 حالة وفاة.