"العاملين بالسكة الحديد" تطالب برفع الأجر اليومي للعمالة الموسمية

طالبت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، برئاسة عبدالفتاح فكري، برفع الأجر اليومي للعمالة الموسمية بداية من أول يوليو المقبل ليصبح 75 جنيها في اليوم، نظرا لارتفاع الأسعار وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية الصعبة.

واستندت النقابة العامة، في المذكرة التي تقدمت بها لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لما تم الاتفاق عليه بمجلس المديرين من رفع الأجر اليومي للعاملين بنظام 55 يوما "العمالة الموسمية" بداية من العام المالي الجديد 2020- 2021.

وقال فكري، إنه سبق وتقدمت النقابة العامة بمذكرة بتاريخ 16 نوفمبر 2019 طالبت فيها بزيادة المخصص المالي للعمالة الموسمية بنظام الـ55 يوما، وبعرضها على مجلس المدرين جرى التوافق بين كل من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، والمحاسب طارق لبيب نائب المالية، رئيس النقابة على زيادة المخصص المالي للعمالة الموسمية اعتباراً من أول يوليو المقبل.