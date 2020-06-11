السكة الحديد والمترو تعدان خطط لزيادة عدد ساعات تشغيل القطارات

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لوضع خطط لزيادة عدد ساعات حركة تشغيل القطارات، في المرفقين حال تعديل ساعات حظر التجوال في البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأصدر المرفقان، تعليمات لورش الصيانة بالاستعداد لإعادة تشغيل كامل القطارات، التى كانت عاملة قبل بداية تطبيق حظر التجوال نهاية مارس الماضى.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم تكليف ورش الصيانة بتجهيز القطارات، والاستعداد بعربات وجرارات، تماثل تكوين قطارات جداول التشغيل، التى كان معمول بها قبل بداية تطبيق حظر التجوال، استعدادا لزيادة ساعات التشغيل، على كل خطوط الهيئة، في حال إعلان مجلس الوزراء تغيير ساعات حظر التجوال في البلاد.

ولفت رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة لديها سيناريوهات عديدة، ستعمل على تنفيذها مع المتغيرات التى تحدث.

وقال رسلان، إن الهيئة تقوم يوميا وبصفة دورية بتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حال زيادة ساعات التشغيل، سيتم الدفع بقطارات إضافية على الخطوط، فى أوقات الذروة فى حالة تسجيل زحاما وتكدسات للركاب بالقطارات.

وأضاف رسلان، ستسمر الهيئة فى الرقابة الصارمة لمنع دخول أى راكب المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، بجانب تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى أمام شبابيك الحجز بالمحطات.

وأكد المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الشركة استعدت جيداً لجميع السيناريوهات، مضيفاً أنه في حال تغيرت ساعات حظر التجوال، سيتم على الفور تعديل مواعيد القطارات، إضافة إلى زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو،

ولفت الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن جميع ركاب المترو ملتزمون، تماما بارتداء الكمامات الطبية، مؤكدا أن مسؤولي الشركة، يعكفون على إعداد خطة تراعى مواجهة التكدس، مع زيادة عدد ساعات حركة المترو بكامل، بحيث تتضمن هذه الخطة، تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى بالمحطات، وأمام شبابيك الحجز، ومواجهة تكدسات تظهر، وسرعة التعامل معها، من أجل الوقاية من كورونا.