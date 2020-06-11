غدا.. عقد الصالون السياسي الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

أعلنت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقد الصالون السياسي الرابع تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات".

وأشارت التنسيقية إلى أنه سيجرى بث فعاليات الصالون السياسي على الصفحة الرسمية للتنسيقية على "فيس بوك"، غدا، في السابعة مساء، بحضور النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والمهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة رشا أبو شقرة، وإيهاب دعبس، ونشوى الشريف أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.