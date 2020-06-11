طوكيو تلغي تحذيرها بشأن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

قررت الإدارة المركزية في العاصمة اليابانية "طوكيو"، اليوم، إلغاء تحذيرها بشأن زيادة محتملة في عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المقرر أن تعرض حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، وجهة نظرها حول "تحذير طوكيو"، الذي أصدرته يوم 2 يونيو الجاري، في اجتماع حكومي في وقت لاحق اليوم بعد مشاورات مع خبراء الأمراض المعدية.

وفي ضوء استقرار الارتفاع البسيط الذي حدث مؤخرًا في عدد الحالات الجديدة، تخطط الحكومة المحلية في طوكيو للانتقال إلى المرحلة التالية من تخفيف القيود التجارية.

كانت طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة، قد حددت خارطة طريق تتكون من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد وإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن إعادة فتح المتاحف والمدارس والمنشآت الرياضية بدون وجود جمهور خلال المرحلة الأولى، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ أواخر مايو الماضي.

وسجلت طوكيو، اليوم، 22 إصابة جديدة، مقارنة بـ 18 إصابة في اليوم السابق، وقالت إن عدد الحالات اليومية الجديدة وطرق العدوى لا تزال مستقرة لدرجة أقل من شروطها العددية مما يسمح برفع التحذير.

بكين تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا بعد 56 يوما متتاليا دون إصابات

وسجلت العاصمة الصينية "بكين"، حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وذلك بعد مرور 56 يومًا متتاليًا دون تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وذكرت سلطات العاصمة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 52 عامًا يدعى "تانج"، وتم تسجيلها في حي "شيشنج" ببكين، وتم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن شخصين كانا على اتصال وثيق مع المصاب يخضعان حاليًا لمراقبة طبية مركزة.

ويأتي تسجيل هذه الإصابة بعد يومين على إعلان لجنة الصحة في بكين خلو العاصمة من أي حالات محلية مصابة بكورونا المستجد، وذلك مع خروج آخر مريض من المستشفى بعد تعافيه.

وأبلغت بكين حتى أمس الأربعاء، عن 420 حالة محلية مصابة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 9 وفيات، بينما تم تسجيل 174 حالة وافدة في بكين حتى اليوم نفسه.

وزير بريطاني: بلادنا تحتل المرتبة الثانية في وفيات كورونا لأنها "مركز سفر عالمي"

وفي بريطانيا، قال وزير الإسكان سايمون كلارك، اليوم، إن نسبة الوفيات في بلاده جراء الإصابة بكورونا المستجد تفوق أي دولة أخرى لأنها مركز سفر عالمي.

وجاءت تصريحات كلارك التي نقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني ردا على الانتقادات المتزايدة بأن قرار الإغلاق تأخر كثيرا، مما أدى لوفاة أكثر من 50 ألف شخص.

وأضاف كلارك، أن الحقيقة تكمن في أن بلاده كانت دائما ما ستتعرض بشكل كبير لهذا الفيروس نظرا لوجود بعض السمات في المجتمع البريطاني، موضحا أن بلاده تعد مركزا عالميا للسفر لذلك ستواجه دوما تحديات جمة.

ورفض الوزير البريطاني، اقتراحات تفيد بأنه كان يتعين فرض قيود حجر صحي صارمة في مارس الماضي بدلا من فرضها في منتصف يونيو الجاري.

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 15 ألفا و949 حالة

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حالات الشفاء من كورونا المستجد في البلاد إلى، 15 ألفا و949 حالة، من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17ألفا و 34 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة، بينما يتواجد بالمستشفيات 76 حالة منها 13 حالة في العناية المركزة.

وأشار الوزارة النمساوية، إلى تسجيل 22 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة في العاصمة فيينا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 3509 حالات، وعدد الوفيات سجل 174 حالة، بينما تماثل للشفاء 3041 شخصًا.