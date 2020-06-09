بكين تعلن خلوها من حالات الإصابة المحلية بكورونا

أعلنت لجنة الصحة في بكين، اليوم، خلو العاصمة من أي حالات محلية مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع خروج آخر مريض من المستشفى أمس بعد تعافيه.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات مؤكدة جديدة أو حالات مشتبه فيها أو حالات جديدة بدون أعراض في العاصمة أمس.

وحتى يوم أمس، أبلغت بكين عن 420 حالة محلية مصابة بكورونا، بما في ذلك 9 وفيات، بينما تم تسجيل 174 حالة وافدة في بكين حتى اليوم نفسه، منها حالة واحدة لا تزال تعالج في المستشفى.. ولم تشهد بكين تسجيل حالات محلية جديدة لمدة 54 يوما متتالية.

وخفضت العاصمة مستوى استجابتها الطارئة لوباء فيروس كورونا الجديد من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث اعتبارا من يوم السبت الماضي.وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مدينة "مودانجيانغ" الحدودية بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين أن الاختبارات واسعة النطاق للحمض النووي التي أجريت لسكان المدينة حتى الآن، كشفت عن 19 حاملا جديدا لفيروس كورونا بدون أعراض.

وقالت سلطات المدينة - في بيان - إنه تم الكشف عن الحالات الجديدة بعد إجراء اختبارات لـ 658 ألفا و772 شخصا في الفترة بين 1 إلى 7 يونيو، وكانت أصغر الحالات لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات وأكبر الحالات لشخص يبلغ من العمر 70 عاما.

وعززت المدينة الحدودية - التي تواجه مخاطر انتقال العدوى لكل من الحالات المحلية والوافدة المصابة بـ (كوفيد-19) - جهودها لفحص الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تعبئة 2330 عاملا طبيا وأكثر من 15 ألف مسؤول وعامل مجتمعي لجمع عينات الاختبار.

وبلغت قدرة الاختبار في المدينة 211 ألفا و800 اختبار يوميا بعد تعاونها مع مؤسسات اختبار الحمض النووي الأخرى في المقاطعة، ويتم إجراء الاختبارات مجانا للمقيمين في المناطق الحضرية بالمدينة.