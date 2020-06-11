"السكة الحديد": زيادة المخصص المالي للعمالة الموسمية لـ 75 جنيها

أعلن عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن زيادة المخصص المالي للعمالة الموسمية بنظام الـ55 يوما لزيادة الأجر اليومي من 25 إلى 75 جنيها.

وقال رئيس نقابة السكة الحديد، في تصريحات له، إنه قد سبق وتقدمت النقابة العامة بمذكرة طالبت فيها بزيادة المخصص المالي للعمالة الموسمية بنظام الـ55 يوما لزيادة الأجر اليومي من 25 لـ75 جنيها، نظرا لضعف أجورهم مقابل المجهود المبذول في العمل وبعرضها على مجلس المديرين تم التوافق بين كل من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، والمحاسب طارق لبيب نائب المالية، ورئيس النقابة علي زيادة المخصص المالي للعمالة الموسمية اعتبارا من أول يوليو 2020 المقبل.

وأضاف فكري، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية وإقرار الميزانية الجديدة تقدمت النقابة العامة بمذكرة أخرى، اليوم، للتأكيد على ما سبق الاتفاق عليه بمجلس المديرين وزيادة المخصص المالي لزيادة أجر اليوم للعمالة الموسمية بنظام الـ55 يوما من 25 لـ75 جنيها.

وكانت قد حصلت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، على موافقة بعلاج الـ55 يوما "الإصابات المصلحية" على نفقة الهيئة بالمركز الطبي للهيئة، كما سبق أيضا أن حصلت النقابة على الموافقة بصرف منحة الأعياد بواقع 500 جنيه لهم أيضا، لما يبذلونه من جهد لا يقل عن العمالة المثبتة.