السكة الحديد تخاطب "الصحة" لتوريد 1000 جهاز حراري لقياس حرارة الركاب

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة سير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أن ساعات العمل تبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، تنفيذا لساعات حظر التجوال، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن الهيئة خاطبت وزارة الصحة لتوريد 1000 جهاز حراري لقياس حرارة الركاب قبل دخول المحطات واستقلال القطارات، للوقاية من كورونا، وتوفير كل الحماية والسلامة للركاب، إضافة إلى الكسف عن أي حالات يشبته في إصابتها بالفيروس بين الركاب خلال اتجاها إلى المحطات لاستقلال القطارات، لرصد أي ركاب يظهر عليه أعراض كورونا لسرعة التعامل معه وحجزه ونقله لأقرب مستشفى لإجراء تحليل pcr للكشف عن مدى إصابته فعليا بفيروس كورونا من عدمه.

وقال رسلان، إن الهيئة إلزمت جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية في أثناء استقلالها القطارات، موضحا أنه جارٍ إنهاء إجراءات توريد الأجهزة الحرارية، حيث ستتحمل الهيئة تكلفة شراءها لتكثيف إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.