تونس: لا إصابات مسجلة بكورونا لليوم الثامن على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لليوم الثامن على التوالي ليقف إجمالي المصابين بالفيروس التنفسي عند 1087 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت الوزارة التونسية، في بيان، أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الاخيرة 319 تحليلا مخبريا أسفرت عن تسجيل 11 تحليلا إيجابيا كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة.

ووصلت حالات الشفاء من كورونا إلى 989 حالة فيما لم تسجل أيضا أي وفيات جديدة بالفيروس ليقف عدد الوفيات عند 49 شخصا.