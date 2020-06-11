كورونا في المغرب العربي.. تونس"صفر إصابات".. وإجمالي شفاء الجزائر 7074

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.444.550، فيما وصل إجمالي الوفيات 418.123، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.722.498حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا المستجد وذلك لليوم السابع على التوالي ليستقر عدد المصابين عند 1087.

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها اجرت في الساعات الـ24 الأخيرة 312 تحليلا مخبريا من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 55891.

وأضافت الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 13 تحليلا إيجابيا كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة ليستقر العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 من بينها 983 حالة شفاء و49 حالة وفاة و55 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

الجزائر: إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 10484

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 10 آلاف و484 حالة إصابة، و732 حالة وفاة، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 102 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7074 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بكورنا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8508، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية"كونا".

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوازرة الصحة معاذ لمرابط في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات انتشار الوباء، إن عدد الوفيات ارتفع الى 211 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وأوضح لمرابط، حول الحالات النشطة التي لا تزال قيد العلاج أو التتبع الصحي، أنها بلغت 732 حالة بينها 7 حالات حرجة ترقد بأقسام العناية المركزة من ضمنها 4 حالات توجد تحت التنفس الاصطناعي.

من جانبه، كشف رئيس الوزارء المغربي، سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء، خريطة العودة للحياة الطبيعية، بعدما تقرر التخفيف تدريجيا من إجراءات الحجر وتمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من شهرين ونصف للتصدي لجائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في موريتانيا إلى 1283 حالة

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الأربعاء، حول الوضع الوبائي، تسجيل 3 حالات شفاء، و10 وفيات، و121 حالة جديدة من كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأكد الزحاف، أن "مصالحنا الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 537 فحصا من بينها 46 فحصا للمتابعة"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 1283 حالة، منها 142حالة شفاء، و71 وفاة.