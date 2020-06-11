بعد تكريمه.. عم صبحي يوجه رسالة للرئيس: "ربنا يجازيك خير ويقويك"

قال "صبحي"، والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريمه، إنه كان يعمل بشركة بيع المصنوعات المصرية من عام 1974 وحتى عام 2003، وأثناء العمل في المصنع كان يعمل في مهنة توصيل الطلبات على عربة، ولكن بعد المعاش المبكر من المصنع أصبحت هي مهنته الأساسية.

وأضاف عم صبحى خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن مهنته عبارة عن توصيل طلبيات من محلات إلى شركات الشحن، لافتا أن أحد المارة صوره فيديو أثناء عمله بمهنة "الشيالة" وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل إلى رئيس الجمهورية، ووقدم المساعدة العاجلة له.

وتابع أنه طلب جهاز لابنته العروسة، إضافة إلى حج بيت الله الحرام مع زوجته، مؤكدا على أن الرئيس يساعد الفقراء ولا يتأخر عنهم، قائلا: "كتر خيرك يا سعادة الرئيس ربنا يجازيك خير على اللي أنت عملته ويقويك".