اتحاد الجامعات العربية يوافق على انضمام 15 جامعة جديدة

اختتمت أعمال المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد، بمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس الدورة 52 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس المجلس التنفيذي.

شارك في أعمال المجلس، الأمينان العامان المساعدان للاتحاد الدكتور خميسي حميدي، والدكتور عبدالرحيم الحنيطي، بجانب رؤساء جامعات عربية من الأردن ومصر والسعودية ولبنان واليمن وقطر والبحرين وعُمان وفلسطين وموريتانيا.

كما وافق المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية على انضمام 15 جامعة جديدة من مصر والأردن وسوريا واليمن وتونس والعراق إلى مظلة الاتحاد.

كما وافق المجلس على تفوض الاتحاد باتخاذ القرارات المهمة نيابة عن المؤتمر العام بسبب جائحة فيروس كورونا، وتسهيل إجراءات العضوية للجامعات العربية الراغبة في الانضمام إلى مظلة اتحاد الجامعات العربية، كما تطرق المجلس إلى تحديد الجامعة المضيفة للمؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات العربية العام القادم، هذا بالإضافة إلى مناقشة ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم عن بُعد، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد كان قد أنشأ منصة التعلم الإلكترونى، والتي تهدف إلى توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب في مختلف المستويات الأكاديمية بسبب تعطل الجامعات العربية أثناء انتشار فيروس كورونا.

استمر الاجتماع لأكثر من ساعتين وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع بشكله الافتراضي، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم واتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة أزمة كورونا.