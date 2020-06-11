"الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الفائزين بجائزة شعر العامية المصرية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين في مسابقة "شعر العامية المصرية" للعام 2019 - 2020، هذا النوع الأدبي الذي يُعد من أقدر الأنواع الأدبية على التعبير عن روح الشعب وأحلام وطموحات الناس، كما أنه الأقرب إلى قلب وعقل المتلقي والأكثر تأثيرًا في وجداننا؛ لأنه يُعير عنّا بلغتنا المصرية الجميلة.

وفاز بالجائزة الأولى الشاعر حسام إبراهيم عارف شحاته نجم، وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه مصري.

وبالجائزة الثانية الشاعر محمد عبدالؤوف عبدالرؤوف السيد سالم، وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه مصري، وبالجائزة الثالثة الشاعرمحمد أحمد خليفة مصطفى خليفة، 10 آلاف جنيه مصري.