حظك اليوم الجمعة 12-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز علم الفلك بدراسة الأبراج والصفات الشخصية الخاصة بكل برج، وتنشر "الوطن" يوميًا لكل برج من هذه الأبراج حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي استنادًا إلى توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تهتم بصحتك، ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك، والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة، ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم، وقد يقف بجانبك أحد المخلصين وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسًا، وتنصحك الأفلاك بإعطاء انطباع جيد عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم التشوش، وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

قد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجًا لمشكلة مالية معلقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية، ويمنحك القدرة على التفتح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، وتحسن تنظيم نفقاتك، ومراجعة حساباتك، وقد تنجح في تنمية المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم، ويجعلك ذلك جاهزًا لبدء فصل جديد من حياتك، وتبدو ساحرًا وجذابًا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر، وعليك أن تنظم أفكارك، ولا تتسرع في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر، فانتبه كي لا يُصاب شريك حياتك بالاختناق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم نشاطًا، وتتحرك بحماس، وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونًا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتواجد مع من تحب، وللقيام بنشاط ممتع تجد فيه نفسك، ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تمنحك الأفلاك هدوءًا نفسيًا، وتستمتع بوقتك وتصر على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة، ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض، وعليك أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب اليوم المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، المريخ يدعمك ويمدك بالحماس تجاه العمل، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لتوطيد علاقتك بمن تحب، وقد تنجح في توسيع دائرة معارفك، انطلق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، لذا يجب أن تضاعف تركيزك في عملك لتتفادى الخسائر، وتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس تدعم علاقتك بمن تحب، وتمنحك أفكارًا إيجابية، فقط لا تتسرع في وعودك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم بروح مبادرة، وتبدو أكثر انفتاحًا وتعبيرًا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعًا، ويمدك ذلك بأدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.