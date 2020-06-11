حظك اليوم الخميس 11-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يشتهر مواليد برج الدلو يتغير مزاجهم سريعًا، الأمر الذي يجعل علاقتهم تتوتر بالمحيطين بهم، كما أنهم عنيدون لا يستطيعون الاعتراف بالخطأ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بتروي وأن تتقدم بحذر واهتم بتحديد ميزانية وبمراجعة مصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب تمنحك روح عطاء وتفهّم، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.