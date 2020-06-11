حظك اليوم الخميس 11-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يضع علماء الفلك توقعات للأبراج الفلكية باختلاف البرج، وتنشر "الوطن" يوميًا لكل برج من هذه الأبراج حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وسلامتك وأن تعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الانفعال سريعا ويجب ألا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم الأصدقاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تواصل مثير مع الأحباب وتقوم بمبادرات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ونبتون معاكسان واليوم عليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الشمس في برجك تمنحك إدارة ذكية لحياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يجعلك أكثر قدرة على عقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عبد الحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تتخذ قرارات موفقة وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تعدك بأجواء إيجابية وتدفعك للانطلاق وقد تعقد صداقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنشغل اليوم بأمور عالقة وتستطيع أن تنظم أفكارك وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر لفترة حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

غم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية وتنجح في اجتذاب الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بتروي وأن تتقدم بحذر واهتم بتحديد ميزانية وبمراجعة مصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب تمنحك روح عطاء وتفهّم، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت ستيف جوبز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.