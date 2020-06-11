البحرين: تسجل حالتي وفاة..و468 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 32 حالة إضافة إلى تسجيل 468 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة البحرينية،عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالتي الوفاة تعود لمواطنة بحرينية ومقيم لديهما أمراض وظروف صحية كامنة.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن الإصابات الجديدة من بينها 273 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 176 حالة لمخالطين لمصابين و19 حالة قادمة من الخارج.

وأشارت الوزارة البحرينية، إلى أن العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" بلغ 11487 حتى الآن بعد تسجيل 378 حالة وأن عدد الحالات القائمة بلغ 5148 حالة.