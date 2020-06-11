التنمية المحلية: 16.6 ألف إزالة تعديات ومخالفات البناء في محافظات مصر

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف المحافظات، منذ توجيهات القيادة السياسية مؤخرا حتى 10 يونيو الجارى، وصلت إلى 16,632 إزالة على مساحة 3,836 فدان، وهى مخالفات الزراعة بالملكية الخاصة.

وأكدت الوزارة تنفيذ 6,470 حالة إزالة على مساحة 5 ملايين و328 ألفا و430 مترا مربعا على أرض أملاك الدولة، و1,718 حالة إزالة على مساحة 16 ألفا و569 فدانا، مخالفات الزراعة على أملاك الدولة، بالاضافة إلى 7,370 حالة إزالة مخالفات بناء على مساحة مليون و110 آلاف و77 مترا مربعا.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحملات مستمرة بمختلف المحافظات للحفاظ على أملاك الدولة وإنفاذ القانون على المخالفين.