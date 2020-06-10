"التنمية المحلية": لجنة في كل محافظة خلال ساعات لتقييم تراخيص البناء

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه خلال الساعات المقبلة ستشكل لجنة في كل محافظة تضم في عضويتها مدير الإسكان والجهات الأمنية والرقابية في الدولة والمكتب الفني لوزارة الإسكان؛ لمراجعة وتقييم تراخيص البناء وتنفيذ القرارات الخاصة بها، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة كان بعض ضعاف النفوس يستغلون الرخصة للبناء المخالف.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة فضائية ten، أن وزير التنمية المحلية أكد أن الوزارة خلال الأيام الماضية عقدت بعض الاتصالات مع عدد من الوزراء المعنيين بتراخيص البناء للتعرف على الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ القرار بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة في عواصم المحافظات ومحافظات القاهرة الكبرى والمدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية لحين توفر الاشتراطات للسكن.

وأشار إلى أنه سيصدر قرار بتشكيل لجنة تتبع كل محافظة؛ لمتابعة تراخيص البناء والتصدي للمخالفين، مؤكدًا أن الجهات الرقابية ستأخذ دورها فى المحاسبة والمخالفة،

وأوضح أنه جرى إزالة 10611 مخالفة بناء على الأراضي التابعة للدولة وعلى أملاك خاصة، مؤكدا أن الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون مع الوحدات التنفيذية المحلية تقوم بالإزالة فورًا لأي حالات تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وأكد أنه جرى إزالة 161 مخالفة بناء على أراضى للدولة وعلى أملاك خاصة، كما أنه تم إزالة 15249 مخالفة بناء على أراض زراعية، بواقع 1542 مخالفة على أراضي أملاك الدولة على مساحة تتجاوز 16 ألف فدان، موضحا أنه جرى تنفيذ 13707 إزالة لحالات تعدٍ على أملاك خاصة بمساحة تزيد على 3600 فدان فيما يتعلق بالزراعة.