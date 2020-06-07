بوابات تعقيم بـ"التنمية المحلية" لمكافحة كورونا

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توفير عددا من بوابات التعقيم الإلكترونية بالديوان العام للوزارة، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال شعراوي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين، وكذلك المترددين على الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، عدم السماح بدخول أي شخص إلى الوزارة إلا بارتداء الكمامة الوقائية، لافتاً إلى أن بوابات التعقيم الإلكترونية التي جرى توفيرها، مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة الحرارة، وتعطي تنبيهاً في حال ارتفاع درجة الحرارة عن المستوى الطبيعي..

وأضاف أن البوابات الجديدة ترش رذاذا يحتوي علي مادة كيميائية مطهرة وآمنة، طبقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.

ولفت إلى أن البوابات الإلكترونية قادرة على تحديد الأشخاص المشتبه في إصاباتهم بالعدوى، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في إجراءات التعقيم والتطهير.