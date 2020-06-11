قطر تسجل 3 حالات وفاة و1476 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل عدد حالات الوفاة إلى 69 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل أيضا إصابة 1476 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 75071 حالة، موضحة أن الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأشارت الصحة القطرية، إلى أن حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأكدت الوزارة القطرية، تسجيل 1918 حالة شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 51331 حالة