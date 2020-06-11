أبو شقة: جيش مصر الأبيض يقدم التضحيات للقضاء على كورونا

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية، والدور الكبير الذي يبذلونه والتضحيات التي يقدمونها من أجل القضاء على فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن بحزب الوفد، لطرح رؤية الحزب بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد.

وقال أبو شقة إن الطبيب عندما يمارس عمله فهو يؤدي رسالة وليس مهنة، فمن سقطوا ضحايا لهذه الفيروس وقدموا أرواحهم لإنقاذ المرضي في منزلة الشهداء والشهيد هو من يقدم روحه لينقذ الآخرين وهذه رسالة مقدسة.