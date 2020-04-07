بـ1000 شنطة غذائية.. حزب الوفد يساعد المتضررين من أزمة كورونا

استمرارا للمبادرات المجتمعية التي دشنها حزب الوفد مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا، وزع الحزب 1000 شنطة تضم عددا من السلع الغذائية على الأهالي من الأكثر تضرراً من أزمة فيروس كورونا.

وقال النائب عمرو أبواليزيد، عضو الهيئة العليا للحزب، إن عملية توزيع السلع الغذائية على المواطنين تجري من خلال المقر الرئيسي للحزب عن طريق التواصل معهم عبر الهاتف لإبلاغهم بموعد الاستلام للحد من الازدحام أو التكدس.

وأضاف "أبواليزيد" لـ"الوطن"، أن هذه المبادرة تأتى في إطار دعم الأسر المتضررة من أزمة كورونا، ودعم إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة المرض.

وأكد أن الحزب يحرص دائما على الوقف بجوار الوطن والمواطنين في كافة الظروف، لذلك منذ ظهور أزمة كورونا، قام بعمل العديد من الحملات التوعوية والمبادرات الخدمية للحفاظ على سلامة المواطنين ودعمهم في الأزمة.