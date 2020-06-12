7 خطوات لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل

قال اللواء ماهرهاشم، رئيس حى عين شمس، إنه فى حال فقد رخصة محل تجارى أو تعرضها للتلف بإمكان صاحب المحل استخراج رخصة بدل تالف أو فاقد لرخصة محل، مضيفا لـ"الوطن" أن على المواطن تقديم مستندات لاستخراج الرخصة فى أسرع وقت وهي كالتالى..

- صورة بطاقة الرقم القومى

- محضر شرطة فى حالة الفقد

- الرخصة التالفة فى حالة التلف

- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش

- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية

- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التى تتعامل مع الأغذية والمشروبات

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.