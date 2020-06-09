سحب رخصة القيادة من 12 سائقا لمخالفة قرار حظر التجوال بطنطا

أعلنت محافظة الغربية، سحب رخصة القيادة من 12 سائق لسيارات ملاكي وتاكسي لمخالفتهم قرار الحظر، إضافة إلى غلق وتشميع محلين في مدينة طنطا، ومصادرة عربة أحد النباشين للقمامة وتوقيع غرامة عليه قدرها 1000 جنيه.

وتفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الحالة العامة لنظافة شوارع لقمان الحكيم والرفاعي وصدقي بنطاق حي ثان طنطا، وشارع الاسكندرية وشارع الفاتح بنطاق حي أول طنطا، كما تابع أعمال رصف شارع المعاهدة.

وأوضح "عطا"، أن رصف شارع المعاهدة هو بداية أعمال الخطة الإضافية للرصف، والتي تشمل شارع المعاهدة والفاتح، علي أن تستكمل باقي الشوارع تباعًا بنهاية أكتوبر المقبل.