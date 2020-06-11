محذرا من كورونا.. "توك توك" يجوب شوارع الدقهلية: لقد وقعنا في الخطر

حذرت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، المواطنين من فيروس كورونا المستجد، من خلال تحذير أذاعته عبر مكبرات الصوت بواسطة مركبة "توك توك"، مطالبة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال المنادي مخاطبا المواطنين "ياغياث المغثين أغثنا، اللهم ارفع عنا المرض والبلاء والوباء.. أهالينا لقد وقعنا في الخطر، والمصاب بيننا في خطر، وأصبحنا ما بين المخالط والمصاب، ونحن لا ندري لقد وقعنا في المحظور".

وأضاف: "بإهمالنا الجسيم، أصبح المرض بيننا وأحاط بنا في كل مكان، أهملنا كل شيء حتى أصبح المصاب منا وحولنا".

وطالب المواطنين الالتزام، قائلا "أخي المواطن، أنت الآن تعيش في الخطر، والمرض أحاط بك من كل مكان، احمي نفسك بنفسك، البس الكمامة في كل مكان، فأنت لا تدري في أي مكان الخطر، تجنب الخطر واحمي أسرتك ومجتمعك وتجنب التجمعات وأماكن التجمعات، في كل مكان وخاصة الأسواق".

يذكر أن رئاسة مركز المطرية، طالبت محافظ الدقهلية بتخصيص مبنى العيادات الخارجية بمستشفى المطرية المركزي للعزل بدلا من العزل المنزلي.

وأكدت، في مذكرة لها، أن مرضى كورونا يتجولون في الشوارع ولا يلتزمون بالعزل،.