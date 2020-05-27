الوزراء ينفي تحذير المواطنين من التوجه للمستشفى حال ظهور أعراض كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من صدور منشور منسوب لوزارة الصحة يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

مجلس الوزراء ينفي إرسال "الصحة" فرق استجابة سريعة للمنازل حال الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكّدةً أنَّه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن كل المستشفيات (العامة - المركزية - الصدر- الحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تستقبل جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء كل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكّد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى.

مجلس الوزراء: يوجد 320 مستشفى تستقبل جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّ المنشور المنسوب لها يخص إحدى الدول العربية، وليس مصر، وهو ما تم التأكّد منه، خاصة أنَّ أرقام التليفونات المذكورة به أيضاً لا تخص وزارة الصحة المصرية.