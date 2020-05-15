تحذير الباعة الجائلين من افتراش الشوارع بسرس الليان للحد من كورونا

قامت هناء عقيلة رئيس مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، والمهندسة مروة زهران نائب رئيس المدينة، صباح اليوم، بعدد من الجولات المرورية المتتابعة بشوارع المدينة لفض الأسواق ومنع التجمعات ورفع جميع الإشغالات بالشوارع ومن أمام المحلات، بالتعاون مع الإشغالات وقسم شرطة سرس الليان.

وحذرت "عقيلة" الباعة الجائلين من افتراش الشوارع خلال الفترة الحالية، مؤكدة على مصادرة السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تكثيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا.

على صعيد متصل، تفقدت "عقيلة" مصنع ملابس حيث تم التنبيه على مسئول المصنع بالالتزام بالإجراءات الوقائية وهي ارتداء العمال الكمامات والقفازات والتباعد بين العمال وتعقيم المكان ثلات مرات يوميا وتخفيض العمالة وذلك لمواجهة والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.